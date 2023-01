Daniel Sousa: «Fran Navarro? Está disponível e será convocado»

Num dia em que a imprensa espanhola avança que Fran Navarro já chegou a acordo com o Celta de Vigo, faltando apenas o ‘sim’ do Gil Vicente ao clube orientado por Carlos Carvalhal, Daniel Sousa foi perentório quando questionado sobre a disponibilidade do espanhol para o jogo desta terça-feira, com o P. Ferreira."Como qualquer outro jogador está disponível para ser convocado e será convocado", vincou o técnico de forma sucinta, acrescentando ainda que Rúben Fernandes está totalmente recuperado de lesão e pronto para ser lançado na Capital do Móvel.Passando ao lado das notícias que dão conta do interesse dos galos em Laurindo Depú, avançado angolano de 23 anos, o técnico analisou ainda as mais recentes contratações dos minhotos, no caso o central Gabriel Pereira e o médio Roan Wilson. "Contratámos o Gabriel Pereira para colmatar a saída do Lucas Cunha. Ele e o Roan Wilson trazem uma margem de progressão muito grande que é do interesse do clube no presente e no futuro. O Gabriel é um central com qualidade com bola e rápido e o Roan vem na perspetiva de equilibrar a presença do Vítor [Carvalho] porque não tínhamos muitas alternativas para uma eventual indisponibilidade do Vítor. Ansioso pelo fim do mercado? Estou é ansioso que o dia de amanhã passe para jogar, os dias antes dos jogos são sempre de maior ansiedade".