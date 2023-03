Daniel Sousa lamenta golo sofrido aos 50 segundos: «Não devia ter acontecido...»

Daniel Sousa lamentou o golo sofrido logo aos 50 segundos na derrota (0-1) no terreno do Estoril, assinalando que os gilistas não podem "sofrer esse tipo de golos" e apontando a falta de eficácia como o principal motivo para o desaire."Apesar do golo sofrido muito cedo, e isso é uma coisa que não devia ter acontecido, tivemos o controlo da globalidade do jogo. Sofremos ali uma ou outra situação de contra ataque, mas o jogo do Estoril passou muito pela bola longa e acabamos por ter alguma superioridade na nossa posse, na nossa chegada ao último terço, mas não conseguimos efetivar as oportunidades. Não foram muitas, mas não fomos eficazes. Noutras vezes temos sido eficazes e hoje não conseguimos", sublinhou.O treinador dos galos frisou também que manteve sempre os pés no chão apesar do bom momento e que a situação das duas equipas na tabela da Liga Bwin criou ainda mais dificuldades, ainda que para ambas. "O que tenho sempre dito é que não entrámos em euforias pelos momentos em que estávamos a conseguir resultados positivos, porque sabemos que isto é o futebol, é uma luta difícil e acredito que isso traz dificuldades acrescidas. Há equipas motivadas e que precisam de pontos, tudo isso gera maiores dificuldades naquilo que é a organização destas duas equipas", finalizou.