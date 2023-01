O Gil Vicente conseguiu o terceiro triunfo consecutivo em casa, no caso frente ao V. Guimarães, num cenário que, de forma natural, deixa Daniel Sousa satisfeito."Foi um triunfo do trabalho, do esforço e do sacrifício de todos os jogadores. Foi um jogo difícil, principalmente da 1ª parte, mas demos resposta maior a partir da 2ª parte. Tivemos mais controlo de jogo, criámos oportunidades e mostrámos caráter. Fomos consistentes", começou por dizer.Assumindo que olha para Matheus Bueno como médio-ofensivo e não como médio-centro, o técnico abordou ainda o facto de os galos terem deixado o lugar de playoff que vinham ocupando nas últimas semanas: "É importante, mas esta vitória tem de ser consolidada com o próximo jogo".