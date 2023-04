Daniel Sousa: «Mostrámos que o que aconteceu com o Sporting não foi por acaso»

Foi com sentimentos contraditórios que Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente, se apresentou na conferência de imprensa de rescaldo ao jogo com o Chaves, que terminou com um empate a zero.

"Gil Vicente merecia mais? Obviamente. Tenho um misto de frustração, pelo resultado, e de orgulho, por aquilo que os jogadores colocaram em campo. Foi uma exibição muito boa da equipa, isto numa semana em que tivemos três jogos. Defrontámos uma equipa forte e intensa nas transições rápidas. Estávamos minimamente precavidos, mas nem tudo dá para evitar. No entanto, tal como no jogo com o Arouca, houve um super guarda-redes a travar tudo, pese embora o nosso guarda-redes também tenha feito boas defesas. Há algum azar nosso", começou por referir o técnico, que analisou ainda o que a equipa viveu nesta semana: "Demos uma resposta ao nível que eu esperava e ao nível da qualidade do grupo. Os jogadores cumpriram as missões que tinham para cumprir, fizeram tudo o que foi pedido e trabalharam muito. A semana foi extenuante e, depois de duas derrotas, contra Rio Ave e Estoril, demos uma grande resposta contra o Sporting. Hoje a resposta também foi muito forte e mostrámos que o que aconteceu com o Sporting não foi por acaso. A felicidade do golo não nos bateu à porta hoje".

Questionado sobre uma eventual falta de confiança de Fran Navarro, que voltou a ficar em branco, Daniel Sousa foi perentório: "Não. Ainda que o golo seja executado só por um jogador, é sempre coletivo. Perante isso, é preciso que todos trabalhem, tal como aconteceu hoje. Quando se trabalha como o Fran trabalha, as coisas acabam por surgir naturalmente. Não está numa fase em que esteja a marcar muitos golos, mas olhando para os avançados das outras equipas, só o Gonçalo Ramos tem marcado de dois em dois jogos. Há mais pontas-de-lança com séries longas sem longos. Não vejo que seja falta de confiança, isso seria se ele se escondesse do jogo. Hoje foi um super guarda-redes que não permitiu que ele marcasse".

O técnico concluiu deixando ainda elogios a Andrew. "Para além de ser novo, tem uma margem de progressão muito grande. Ele tem estado bem em vários jogos, como contra o Sporting, por exemplo, e permitiu-nos muitas vezes manter o resultado limpo. Vai continuar a crescer, sem dúvida", rematou.