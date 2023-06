Daniel Sousa está na lista de treinadores candidatos à sucessão de Igor Tudor no Marselha. A notícia foi adiantada pelo portal 'Footmercato', que deu conta das boas referências que o histórico clube francês possui do técnico que orientou o Gil Vicente na época que está a acabar.Recorde-se que Daniel Sousa trabalhou no Marselha entre 2019 e 2021 como adjunto na equipa técnica liderada por André Villas-Boas. O seu nome consta de um vasto leque de candidatos ao lugar do técnico croata que está de saída.