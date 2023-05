Daniel Sousa não quer facilitismos no último jogo: «Época só acaba depois do Casa Pia»

O Gil Vicente chega à última jornada da Liga Bwin com o seu grande objetivo, no caso a permanência, alcançado. Apesar disso, o treinador Daniel Sousa deixou bem claro que pretende foco total dos seus jogadores na receção ao Casa Pia, agendada para as 12h45 deste sábado."Vai ser o último jogo numa época que já está demasiado longa. Os jogadores estão ansiosos pela paragem, mas deixámos o alerta de que ainda não acabou e que só acaba depois do jogo com o Casa Pia. O resumo da época ainda tem de ser feito, mas a mensagem que passamos desde que atingimos o objetivo é no sentido de alertar para que só entramos de férias depois do Casa Pia. O jogo não vai ser fácil, o Casa Pia tem dinâmicas difíceis de contrariar e precisamos de estar concentrados nas nossas tarefas. Queremos presentear quem vai estar presente com uma boa exibição e com uma vitória", vincou, sublinhando a importância de a equipa terminar bem: "É muito importante deixarmos uma boa imagem, temos a sorte de jogar em casa e já termos o nosso objetivo alcançado. No entanto, não queria que a época se estendesse mais. Tivemos uma temporada muito longa, foram quase com 11 meses devido ao Mundial e às pré-eliminatórias da Liga Conferência"Defendendo que um jogo às 12h45 não lhe parece "ajustável" para a realidade do futebol português, mas que quer ver a resposta do Cidade de Barcelos neste sábado, Daniel Sousa explicou ainda como tem gerido o plantel nestas últimas jornadas. "Fizemos algumas alterações no último jogo porque havia a necessidade de darmos minutos a alguns jogadores, mas não foi um brinde para ninguém. A competição que existe nas posições obriga-nos a estar atentos e se houver mudanças para amanhã será com o intuito de ganharmos o jogo", sublinhou.Questionado sobre a sua continuidade em Barcelos, isto numa altura em que o seu contrato está prestes a terminar, Daniel Sousa vincou que a renovação do vínculo é o cenário mais provável: "As coisas podem mudar, mas há um interesse de ambas as partes nesse sentido [renovação de contrato] e há conversas. O mais importante é o clube estar preparado para a próxima época, independentemente do que for o futuro. O clube é mais importante do que quem cá trabalha".O técnico concluiu abordando a provável saída de Aburjania para o Hatayspor, da Turquia. "Não sei de nada porque não vi as notícias. No entanto, o Aburjania foi um jogador com uma preponderância grande no nosso melhor momento e que incorporou perfeitamente a nossa forma de jogar e o que pretendemos do nosso jogo", rematou.