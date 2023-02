Daniel Sousa: «O homem do jogo foi o guarda-redes adversário e isso diz tudo sobre a partida»

Daniel Sousa, treinador Gil Vicente, analisou o empate caseiro (1-1) diante do Arouca, a contar para a 19ª jornada da Liga Bwin."Fomos a equipa que mais procurou os três pontos, sobretudo na segunda parte. Na primeira metade, houve uma divisão da posse, mas, na segunda, entrámos com uma atitude e vontade muito grandes para conseguir os três pontos. O homem do jogo foi o guarda-redes adversário e isso diz tudo sobre a partida. Mesmo quando a posse foi dividida, na primeira parte, acho que tivemos mais e melhores oportunidades. Não foi falta de eficácia, o guarda-redes do Arouca esteve fenomenal", garantiu o técnico dos gilistasEstamos extremamente satisfeitos, mas nada que não estivéssemos à espera pela forma como treinam. Eles nunca jogaram muitas vezes juntos, mas treinam muitas vezes os dois e isso fazem com que estejam prontos para jogar. Deram uma resposta à altura e que nós estávamos à espera.