Daniel Sousa: «O resultado é ajustado porque a primeira parte é realmente má»

Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente, abordou a derrota (3-2) na casa do Santa Clara, em jogo a contar para 31ª jornada da Liga Bwin."Acho que, a partir dos 60 minutos, já houve uma clara melhoria do nosso jogo. De facto, a nossa primeira parte foi má. Foi das piores partes de que me lembro desde que estou cá. Tenho de ver. Se calhar, o que sobressai daqui é a preparação que não foi feita e isso é da minha responsabilidade. Temos de aferir bem o que aconteceu. Há sempre alguma coisa positiva, como a parte da reação. Nós, a determinada altura, acreditámos mesmo que íamos dar a volta ao resultado, pelo menos para conseguir um ponto. Só que reagimos tarde. Esta é a realidade. Não tivemos as oportunidades que costumamos ter, mas acabámos por fazer uns bons 20, 30 minutos", disse, assumindo que o vencedor se ajustou."O resultado é ajustado porque a primeira parte é realmente má. Ajusta-se. Não podemos reagir a 15, 20 minutos do final. Temos de dar uma resposta logo de início e não conseguimos. Mais uma vez, sabíamos da dificuldade de jogar nos Açores. O Gil Vicente nunca tinha vencido cá e continua com esse registo", frisou Daniel Sousa.