Daniel Sousa: «Queremos dar continuidade ao trajeto que estamos a traçar»

O Gil Vicente venceu três dos últimos quatro jogos que disputou na Liga Bwin, aspeto que faz com que Daniel Sousa, técnico dos galos, encare a partida desta terça-feira, frente ao P. Ferreira, com confiança."Será um jogo difícil como têm sido todos os outros, até porque o próximo encontro parece sempre o mais difícil. O facto de se disputar na Mata Real já é uma dificuldade, mas o Paços também se reforçou bem com jogadores experientes que trouxeram alguma serenidade. Eles são uma equipa que precisa de pontos e que sabe que não pode perder, mas, por outro lado, não queremos dar continuidade ao trajeto que estamos a traçar", começou por referir o técnico.Defendendo que o facto de o Gil Vicente ter tido mais tempo de descanso não irá fazer diferença no jogo em si, o timoneiro dos minhotos deu ênfase à necessidade de os seus jogadores não se deslumbrarem nesta fase: "Uma coisa que eu faço questão de lhes relembrar é que a tabela não mexeu assim tanto, apesar de os últimos resultados terem sido bons. Sabemos que faltam muitos jogos e que, a qualquer momento, aquilo que se construiu também se pode perder, de certa forma. Acredito piamente, e tem sido esse o meu discurso, que vamos sair da situação em que estamos- já saímos de uma situação mais desconfortável-, mas temos de ter sempre atenção, calma e serenidade para ver que o trabalho ainda não está feito".