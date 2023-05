Daniel Sousa: «Queríamos ter conseguido mais cedo a permanência»

O treinador do Gil Vicente, Daniel Sousa, analisou as incidências do regresso dos minhotos aos triunfos (3-1), ante o Boavista, a contar para a 32ª jornada da Liga Bwin."Voltámos ao nosso registo e mostrámos personalidade. Foi o culminar do nosso objetivo. Queríamos ter conseguido mais cedo a permanência, mas houve várias condicionantes, e erros da minha parte, que, por vezes, impediram a equipa de ficar mais próxima da vitória que, hoje, merecemos. Quero agradecer ao clube, na figura do presidente, e aos jogadores pelo sacrifício que colocam em campo. Quero fazer uma menção ao meu staff, que tem sido uma ajuda muito importante", vincou o técnico."Senão é o melhor avançado da Liga, é seguramente um dos melhores pelo que faz e trabalha. Mesmo quando não marca, mostra muita disponibilidade. Isso faz com que esteja nesse patamar. Mas uma equipa nunca pode depender só de um jogador. Temos um registo muito interessante de golos".