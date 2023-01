Daniel Sousa: «Só quem estiver mais distraído não viu ainda a qualidade do Fran Navarro»

Daniel Sousa mostrou-se naturalmente pela vitória sobre o Casa Pia por 3-1 , numa partida na qual Fran Navarro se destacou com dois golos. O espanhol acabou bastante elogiado pelo treinador, que também aproveitou para enaltecer a qualidade do jogo, que no seu entender foi fruto do trabalho realizado."Esta vitória dá crença no trabalho, no que temos feito durante a semana. A segunda vitória seguida é muito importante em termos motivacionais e queremos continuar nesta senda vitoriosa. Estes resultados são fruto da qualidade dos jogadores. Acreditamos muito no trabalho diário, no treino e daí aparecem coisas boas. Acredito na nossa forma de trabalhar e as vitórias são mais fruto disso do que da minha influencia desde que cheguei.Só quem estiver mais distraído não viu ainda a qualidade do Fran Navarro. Tem feito grandes jogos, mas não o destacaria só a ele. Temos tido grandes prestações de todos os jogadores e, para além dos resultados, isso deixa-me muito contente.Na segunda volta queremos continuar a ganhar e o próximo jogo é o mais importante. Não podemos abrandar e não nos podemos iludir pelos resultados recentes. Saímos da zona que queríamos, mas temos muito trabalho pela frente, toda a segunda volta, e não podemos relaxar".