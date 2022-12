Daniel Sousa: «Temos de ser mais inteligentes»

Daniel Sousa ainda não conheceu o sabor da derrota desde que assumiu o comando técnico do Gil Vicente e encara a deslocação a Portimão com a ambição de dar sequência ao desempenho dos minhotos para confirmar o apuramento na Allianz Cup.Horizonte de otimismo sustentado com um espírito revigorado por força do empate na Covilhã e do triunfo ante o Nacional, mas sem descurar a qualidade dos algarvios e a exigência que este desafio reclama no sentido de dotar a sua equipa com as ferramentas necessárias para o pragmatismo a aplicar no campeonato."Estamos na liderança do grupo, mas o Portimonense também tem as mesmas aspirações à qualificação, pelo que será um jogo extremamente complicado e um momento competitivo importante para todos os envolvidos", referiu o treinador, satisfeito com a resposta até ao momento, mas também convicto das alterações necessárias para o resto da época: "Creio que o estado anímico da equipa está recuperado, pelo que as mudanças pretendidas agora são a nível do jogo, no sentido de conferir mais consistência e objetividade ao Gil Vicente. A proposta desta casa sempre foi muito ofensiva, mas os adversários estão melhor preparados e têm explorado bem os nossos erros, de modo que temos de ser mais inteligentes na gestão da bola e, consequentemente, no controlo do desenrolar".Ideia de aprimorar processos, contudo, que o técnico defende sem colocar a hipótese de aproveitar o próximo mercado de inverno para dotar o plantel com mais soluções."Encontrei um bom grupo e gosto do que temos. Acho que o nível também está a melhorar, além de que esta janela de mercado é sempre complicada porque qualquer ajuste tem de ser cirúrgico e por vezes mais vale não mexer", confidenciou Daniel Sousa.