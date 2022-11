Daniel Sousa vai ser o próximo treinador do Gil Vicente. O técnico, de 38 anos, trabalhou com André Villas-Boas desde 2009/10, na Académica, acompanhando-o no FC Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit, Shanghai SIPG e Marselha, desempenhando tanto funções de observador como treinador-adjunto. Esta será a primeira experiência de Daniel Sousa como treinador principal.A entrada em funções acontecerá após a visita dos galos a casa do Benfica, este domingo, onde a equipa ainda será orientada por Carlos Cunha, que ficou intereninamente no cargo após o despedimento de Ivo Vieira. O técnico irá voltar, após a chegada de Daniel Sousa, à liderança dos sub-23 do Gil Vicente.Leia mais informações sobre o tema na edição imprensa deste domingo do