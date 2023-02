Daniel Sousa: «Vamos encontrar um FC Porto com o orgulho ferido»

Depois do empate em casa frente ao Vizela, o Gil Vicente prepara-se agora para visitar o reduto do FC Porto. Apesar de estar à espera de dificuldades, Daniel Sousa não esconde o desejo de ver a sua equipa dar uma boa resposta."Este vai ser um jogo completamente diferente do da Taça da Liga, mas a verdade é que pensamos jogo a jogo. Esta é uma partida de elevado grau de dificuldade, mas o objetivo e a forma de o preparar são os mesmos. Vai ser um encontro no qual vamos ter bastantes dificuldades, os pontos estão muito caros nesta altura", começou por dizer, fazendo depois referência ao facto de os dragões virem de uma derrota para a Liga dos Campeões: "Estamos perante um FC Porto que vinha de um série de 22 jogos sem perder e que só perdeu esta semana. Vamos defrontar um adversário com o orgulho ferido, mas sabemos que o adversário vai ter um estádio a acarinhá-lo porque merece esse carinho. O FC Porto é uma equipa objetiva e há um ponto no qual vejo um FC Porto mais completo neste ano: na variabilidade. Ou seja, vamos ter dificuldades associadas ao facto de o FC Porto estar com o orgulho ferido e de ter uma proposta de jogo com mais variabilidade".Assumindo que o reforço Laurindo Depú ainda vai precisar de mais algumas semanas até poder ser opção, o técnico analisou ainda o registo caseiro do adversário deste domingo (14 vitórias em 17 partidas). "Obviamente que o registo do FC Porto, que é impressionante, é uma dificuldade. Não só o registo das vitórias, mas também o registo de golos marcados e sofridos em casa. Isso aporta-nos uma pouco mais de dificuldades porque sabemos que temos de dar o nosso melhor. Temos de aproveitar as oportunidades que tivermos e não podemos conceder chances. Na Taça da Liga sofremos aos 2 minutos devido a uma distração e isso é o tipo de coisas que não podem acontecer frente a uma equipa como o FC Porto", sublinhou.Daniel Sousa concluiu referindo que a equipa está pronta para fazer face às baixas que tem (Kritciuk e Alipour lesionados, Vítor Carvalho castigado e Carraça por estar emprestado pelo FC Porto): "Da última vez que fomos jogar ao FC Porto tínhamos quatro baixas, não é algo que tenha surgido agora. Eu falo da estabilidade no onze e da confiança que os jogadores têm de ter em relação à continuidade, mas quem não está a ter oportunidades tem de estar pronto para a ter. Quem tem sido chamado ao onze tem mostrado competência e não tenho problemas em relação a isso".O início da partida está agendado para as 20h30 deste domingo.