Daniel Sousa vê Gil Vicente "motivado e expectante para fazer um bom jogo" com o Boavista

A viver um bom momento, isto na medida em que perdeu apenas um dos últimos cinco jogos que disputou, o Gil Vicente prepara-se agora para visitar o reduto do Boavista. Na antevisão da partida, Daniel Sousa deu voz à ambição do conjunto minhoto."Vai ser um jogo difícil, fora e numa casa que se espera que vá estar cheia. É sempre um terreno difícil de se jogar. No entanto, o plantel está motivado e expectante para fazer um bom jogo. O Boavista tem um registo relativamente semelhante ao Gil Vicente. Antes da paragem teve uns resultados menos positivos, mas usou a Taça da Liga para consolidar algumas coisas. Acredito que este será um Boavista com essas certas coisas consolidadas. Chegaram ao quartos-de-final como nós e agora estão a apresentar algumas ideias mais consolidadas em relação àquilo que tinham sido os jogos anteriores", começou por dizer o técnico, que recusou ainda a ideia de que o facto de o Boavista não ter jogado na semana passada (falha de luz no estádio do Estoril) vá ter influência na partida de domingo: "Falei da Taça da Liga sempre como uma competição na qual interessava não só chegar o mais longe possível, mas também na qual os jogadores podiam manter o ritmo competitivo numa paragem prolongada. O Boavista foi tão longe como nós e a questão do ritmo competitivo não se põe assim tanto. Obviamente que não jogaram no Estoril na semana passada, mas não acredito que, em termos de ritmo competitivo, seja um tema. Vamos encontrar uma equipa pronta para o jogo".Mostrando satisfeito pelo facto de os barcelenses não terem sofrido em três dos cinco jogos que leva à frente da equipa, o técnico abordou ainda as condicionantes que tem no centro da defesa, isto na medida em que Lucas Cunha é baixa por castigo e Rúben Fernandes falhou os últimos dois encontros por lesão. "Temos de avaliar a situação do Rúben, ainda temos mais um dia de treino. Amanhã vamos fazer isso e perceber se vai jogar. Né Lopes [habitual 4º central]? Vi-o sempre a treinar da mesma forma, com um nível muito alto. Sendo ele ou outra opção qualquer, sei que os jogadores vão entrar e responder com a máxima exigência. Aquilo que faz a performance é muito a semana de trabalho. Se for ele a jogar, vai estar pronto", rematou.O início da partida está agendado para as 20h30 deste domingo.