Danilo Veiga de saída do Gil Vicente para o Rijeka

Danilo Veiga está prestes a deixar o Gil Vicente para rumar ao Rijeka, da Croácia, segundo informações confirmadas pelo. O lateral-direito, de 20 anos, tem à sua espera um contrato válido duas épocas e meia, ou seja, até 2025.Contratado no verão ao Felgueiras, depois de ter sido um dos destaques da Liga 3 na época passada, o defesa participou em 14 partidas pelos gilistas, tendo sido o dono inicial do lado direito do quarteto defensivo da equipa. Apesar das 12 titularidades, perdeu espaço nos últimos meses. Desde novembro, só foi utilizado no Dragão, para a Allianz Cup, frente ao FC Porto, jogo em que acabou expulso.Já com Hackman e Carraça no plantel, o lateral português perdeu ainda mais espaço na equipa com o regresso do Zé Carlos, novamente emprestado pelo Sp. Braga.Danilo Veiga vai assim ter a sua primeira experiência no estrangeiro, mudando-se para o atual 8.º classificado da Liga croata.