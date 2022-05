Está encontrado o segundo reforço do Gil Vicente para 2022/23. Depois de Alipour, os galos apresentaram, esta terça-feira, Danilo Veiga, lateral-direito formado no FC Porto e que atuava no Felgueiras."Nem caí na realidade no início, mas tentei informar-me com amigos que jogam cá. A mensagem que me passaram foi boa e disseram-me que este era um clube trabalhador e que está a crescer. O Gil Vicente quer ter sucesso e quer pessoas que tragam sucesso. Sou um jogador ambicioso, quero integrar-me, aprender, agarrar o meu lugar e ajudar o Gil Vicente", referiu aos meios do clube.Em 2021/22, o jovem, de apenas 19 anos, alinhou em 28 encontros.