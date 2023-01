Danilo Veiga oficializado como reforço do Rijeka

"O Rijeka é um grande clube da Croácia e estou feliz por ter chegado aqui. Acredito que posso ajudar a equipa e que a equipa me pode ajudar a mim. O que posso prometer é que vou dar o meu melhor e tentar aproveitar ao máximo todas as oportunidades que tiver", referiu o jovem aos meios do seu novo clube. Esta será a primeira experiência do lateral-direito no estrangeiro.Na primeira metade da época, o ex-Felgueiras alinhou em 14 partidas pelo Gil Vicente.

Danilo Veiga foi apresentado esta quarta-feira como reforço do Rijeka, confirmando-se assim uma notícia já avançada por. O lateral-direito, que deixa assim o Gil Vicente, assinou um contrato válido para as próximas duas épocas e meia, com mais uma de opção.