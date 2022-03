De João Afonso a Jean Irmer: Ricardo Soares e as "dores de cabeça" de ser treinador do Gil Vicente

O Gil Vicente é um dos clubes com maior estabilidade em termos de onze, mas tal facto não impede Ricardo Soares de elogiar todo o plantel. Na antevisão ao jogo com o Marítimo, o técnico considerou mesmo que deixar alguns jogadores de fora lhe dá muitas "dores de cabeça"."Tenho um conjunto de jogadores incrível, que trabalha muito e com qualidade. Para mim é uma dor de cabeça ter de deixar jogadores como o Jean [Irmer], que nem para a convocatória vão, mas que chegam aqui no dia seguinte e têm um sentido de responsabilidade, um caráter e uma educação fora do normal. Eu digo-lhes isso a eles, feliz do treinador que tem jogadores com esta envergadura humana, são um exemplo para a sociedade. Esses jogadores não podem ser esquecidos. O João Afonso não pode ser esquecido, o Jean não pode ser esquecido, o próprio Guilherme [Souza], que chegou há pouco tempo, tem trabalhado bem. As regras são estas, são 11 jogadores mais nove no banco. Custa-me porque todos mostram trabalho, se os metesse a qualidade ia estar presente na mesma. Se não tivesse jogadores com este valor humano e desportivo, não me custaria tanto", referiu.