Depú: «O Gil Vicente tem jogadores que são exemplos para mim e com os quais vou aprender imenso»

Um dos reforços de inverno garantidos pelo Gil Vicente em cima do fecho do mercado, Laurindo Depú, avançado angolano, ainda não se estreou, uma vez que continua a trabalhar para recuperar os índices físicos necessários para a competição, como fez questão de explicar nas primeiras declarações aos meios do clube."Fui muito bem recebido pela equipa técnica e pelos jogadores. Nesta fase, estou a trabalhar especificamente o fortlecimento, que é o primeiro passo para a minha recuperação, para poder depois evoluir para o trabalho de campo", começou por dizer o ponta de lança, de 23 anos, mostrando-se confiante para esta nova etapa: "Estou aqui para ajudar ao máximo ao grupo, individual e coletivamente. Acredito que vou-me integrar bem. Temos bastantes jogadores dedicados e completos, alguns dos quais são exemplos para mim e com os quais vou aprender imenso."Ansioso por poder começar a ajudar a equipa dentro de campo no futuro próximo, o internacional angolano deixou também uma mensagem para os seus seguidores no país natal. "Não desanimem com a espera por mim, porque coisas boas virão. Estou a trabalhar em prol do grupo e para estar em campo em breve. Espero que os angolanos não param de apoiar o Depú, porque estou aqui também para representar Angola", finalizou.