Dupla cada vez mais influente no ataque gilista

O empate sofrido no último lance do jogo com o Moreirense foi um balde água fria para o Gil Vicente, mas a verdade é que os galos podem tirar notas positivas da partida.Samuel Lino e Fran Navarro voltaram a marcar, elevando assim para 14 o número de golos que têm em conjunto. O registo representa 64 por cento do total de tentos (22) que os minhotos têm em 2021/22.