Hackman e Aburjania foram utilizados nas respetivas seleções na tarde desta quinta-feira. Por seu lado, Frelih não saiu do banco no jogo particular que a Eslovénia realizou frente ao Qatar.Chamado pela primeira vez à seleção do Togo, Hackman jogou 62 minutos no empate (1-1) frente ao Benim, isto depois de ter sido suplente utilizado no triunfo frente à Serra Leoa. Na Geórgia, Aburjania completou os 90 minutos no empate (0-0) frente à Albânia.O camisola 15 do Gil Vicente já tinha sido utilizado com a Bósnia e Herzegovina, há três dias.