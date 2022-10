Élder Santana: «É um privilégio ter ao meu lado um jogador e uma pessoa como o Fran Navarro»

A 'rivalidade' entre colegas de posição não impede que haja espaço para a admiração, tal como explicou o avançado Élder Santana, habitual suplente de Fran Navarro, aos meios do Gil Vicente."Somos uma equipa, para mim é um privilégio ter ao meu lado um jogador e uma pessoa como o Fran Navarro. Todos o admiram e torcemos um pelo outro porque estamos aqui pelo mesmo objetivo. Procuro aprender com ele porque temos características diferentes e espero que ele continue a ajudar-nos marcando golos. Eu tenho o mesmo pensamento, quero marcar golos, correr e lutar porque estamos no mesmo barco", referiu o brasileiro, que, apesar de não ter muitos minutos de jogo, diz sentir-se útil no plantel de Ivo Vieira: "O Gil Vicente deu-me a oportunidade e tenho de continuar a trabalhar. Tenho a confiança dos meus colegas e da equipa técnica, cabe-me a mim continuar a dedicar-me. Sinto-me útil para a equipa".O camisola 93 defendeu ainda que a derrota frente ao Sporting já está ultrapassada, isto numa altura em que os galos continuam a preparar o jogo de sexta-feira com o Estoril. "É sempre difícil começar a semana de trabalho com uma derrota, mas a equipa tem absorvido de uma forma positiva o trabalho do míster e espero que o final desta semana seja diferente. Sabemos a força dos nossos adeptos, que sempre nos apoiam, e contamos com eles neste jogo. Pedimos que continuem a confiar no nosso trabalho porque as coisas vão acontecer", rematou.