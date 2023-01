Figura de destaque no Gil Vicente, Fran Navarro pode estar em vias de deixar o clube. De acordo com o programa 'El Chiringuito', o avançado chegou a acordo com o Celta de Vigo e prepara-se para assinar por três temporadas, faltando apenas o acordo entre os clubes.O Gil Vicente, recorde-se, tem 60 por cento do passe de 'El Toro', pertencendo os outros 40 por cento ao Valencia. De forma natural, os galos não quererem perder o atacante espanhol, isto na medida em que o jogador apontou 11 dos 17 golos da equipa no campeonato até ao momento.No plano coletivo, o Gil Vicente defronta, esta terça-feira, o Paços de Ferreira.