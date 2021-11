Empate 3-3 entre Gil Vicente e V. Guimarães B

O Gil Vicente recebeu esta manhã o V. Guimarães B, equipa que compete na Liga 3, para um jogo particular e que terminou com um empate a três bolas.Os golos dos gilistas foram da autoria de João Caiado, Murilo Souza e Fran Navarro, enquanto pelos vitorianos marcaram Ibrahima Bamba, Welton e Pedro Silva.Um ensaio bem animado, com a equipa de Ricardo Soares a aproveitar para ganhar ritmo, sendo que o treinador utilizou a maior parte do plantel, mas com incidência naqueles que têm tido menos oportunidades nos jogos da Liga Bwin.Os gilistas deslocam-se na manhã deste sábado a Gondomar para mais um particular, neste caso frente a uma equipa que milita no Campeonato de Portugal. Desta forma, Ricardo Soares minoriza o impacto do hiato competitivo desta semana devido à abertura do calendário para os jogos das seleções, sendo que depois do confronto com os gondomarenses o plantel do Gil Vicente segue de folga até 2.ª feira.