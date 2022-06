Emprestados do Gil Vicente para avaliar

Depois do histórico 5º lugar em 2021/22, o Gil Vicente aponta já baterias à época que está prestes a iniciar-se. Nesse sentido, os galos têm alguns dossiês para resolver em termos de construção de plantel, sendo os casos de Manuel Lopes e de André Liberal exemplos dessa mesma realidade.O defesa-central e o avançado estiveram emprestados ao Felgueiras e ao Tirsense, respetivamente, sendo que ambos devem ter a oportunidade de realizar a pré-época no sentido de se mostrarem a Ricardo Soares. Uma coisa é certa: ambos aproveitaram da melhor forma as cedências. Enquanto Manuel Lopes fez dois golos em 25 jogos pelo clube que disputou a Liga 3, André Liberal, chegado a Santo Tirso a meio da época, apontou dois tentos em 12 partidas.Vistos como valores de futuro pela direção do Gil Vicente, os dois jovens têm contrato até 2024.