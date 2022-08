O Gil Vicente está muito próximo de oficializar um reforço para a frente de ataque. Trata-se Eric Ayiah, jovem ganês que está contratualmente ligado ao Monaco.A informação foi avançada pela imprensa ganesa e entretanto confirmada porjunto de fonte do clube minhoto, sendo que o negócio está praticamente fehcado. Aos 22 anos, Eric Ayiah é ainda visto como uma promessa do futebol ganês, isto depois de ter sido figura de destaque no Campeonato do Mundo Sub-17 de 2017, onde apontou três golos.Sem espaço no plantel principal do Monaco, pela qual nunca se estreou, o jogador tentará agora confirmar as boas indicações que deixou há alguns anos no Gil Vicente