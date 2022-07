Estágio arranca com três vagas por preencher

A comitiva gilista seguiu ontem para o estágio em Arcos de Valdevez com várias caras novas a começar pelo treinador, mas também com uma bagagem carregada de dúvidas no que diz respeito à restruturação em curso. Neste contexto, se o panorama das saídas não voltar a sofrer mais alterações, os responsáveis minhotos têm definido dotar o plantel com mais um central e dois extremos.Para o eixo da defesa, o brasileiro Lucas Gazal, central de 22 anos do Aparecidense, pode ter Barcelos como novo destino se o clube brasileiro aceitar a transferência com a hipótese de encaixar 50 por cento de mais valias numa futura venda.Já sobre uma das alas, tudo indica que a prioridade gilista centra-se em Juan Boselli, jogador uruguaio que marcou oito golos em 27 encontros pelo Tondela na temporada passada.