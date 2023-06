Expectativa por Lucas Barros no Gil Vicente

O Gil Vicente encara a época que se avizinha com alguns casos para analisar a nível de plantel, sendo um deles o de Lucas Barros.Contratado ao Sp. Covilhã no início da temporada 2022/23, o lateral-esquerdo lesionou-se na pré-época e acabou por 'perder o comboio', ficando na sombra de Adrián Marín e Henrique Gomes ao longo de todo o ano. Perante o facto de o camisola 55 estar de saída, o jogador brasileiro pode vir a ter mais oportunidades em 2023/24. As primeiras semanas de trabalho deverão ser importantes para Lucas Barros se mostrar à equipa técnica dos gilistas.Na época que agora finda, o jovem, de 23 anos, foi utilizado em 15 jogos nos sub-23, equipa pela qual mostrou boas credenciais. Lucas Barros tem contrato com o Gil Vicente até 2025.