Fator casa começa a perder impacto no Gil Vicente

Com o empate frente ao P. Ferreira, o Gil Vicente elevou para quatro o número de jogos consecutivos sem vencer no Estádio Cidade de Barcelos. Desta forma, o conjunto minhoto confirmou que, aconteça o que acontecer até ao final do campeonato, vai fazer mais pontos fora de casa do que dentro de portas.A última vitória em casa do conjunto de Ricardo Soares aconteceu no dia 19 de fevereiro, contra o Belenenses SAD, num cenário que começa a ‘desequilibrar a balança’. Neste momento, os galos têm 48 pontos, sendo que 27 foram conquistados fora de portas e 21 em Barcelos.Até ao fim do campeonato, o Gil Vicente só terá mais uma chance para melhorar o registo caseiro, no caso frente ao Tondela. Como forasteiros, os minhotos defrontam ainda Sporting e V. Guimarães, sendo este último o adversário com quem a equipa está a discutir o 5º lugar.