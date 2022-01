Fim da época para Murilo

Murilo sofreu uma lesão grave no tendão de Aquiles do pé esquerdo, no decorrer do treino de ontem, e hoje será sujeito a exames, mas tudo indica que não joga mais esta época. Trata-se de uma baixa de vulto para o treinador Ricardo Soares, já que o avançado, de 27 anos, é um dos jogadores em maior evidência neste Gil Vicente, que segue na luta por um lugar de acesso às provas europeias, e fez 17 dos 22 jogos da equipa.