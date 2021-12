Fran Navaro: «Foi uma noite perfeita»

Fran Navarro foi um dos destaques no triunfo (4-0) do Gil Vicente sobre o Famalicão e, no final do encontro, deu voz à satisfação dos galos."Foi uma noite perfeita, a equipa jogou bem e saiu-nos tudo bem. Assim dá gosto trabalhar para chegarem partidas como esta. O pensamento é sempre o mesmo, trabalhar no dia a dia tentar ser sempre melhor. Merecíamos um jogo assim", começou por dizer à Sport TV.O avançado espanhol assumiu ainda que o objetivo do Gil Vicente continua a ser pensar "jogo a jogo" e vincou ser um "orgulho" estar envolvido na luta dos melhores marcadores do campeonato.