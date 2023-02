Fran Navarro: «A equipa está numa fase melhor e penso que vamos conseguir bons resultados»

Fran Navarro recebeu, esta quinta-feira, o prémio de melhor avançado da Liga Bwin nos meses de dezembro e janeiro e apresentou um discurso ambicioso no momento da distinção."É um orgulho, afinal de contas é o primeiro prémio do género que consigo. Sei que é algo difícil e agradeço ao clube por toda a confiança que sempre me deu. Espero conseguir mais algum. Segredo? Estar concentrado nas partidas e dar o máximo pela equipa, dessa forma o golo acaba por estar sempre mais próximo. Vou continuar a trabalhar no máximo, a equipa agora está numa fase muito melhor e penso que vamos conseguir bons resultados", referiu.Na presente temporada, ‘El Toro’ soma 16 golos em 30 jogos pelos galos.