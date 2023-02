Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Fran Navarro à procura de estabelecer-se no topo Se marcar ao Famalicão, o espanhol ultrapassará em definitivo Paulo Alves como o melhor marcador de sempre do clube no campeonato





• Foto: José Gageiro / Movephoto