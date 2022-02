Fran Navarro ambicioso: «Queremos terminar no 5º lugar»

Com 11 golos apontados em 23 jogos disputados, Fran Navarro tem sido um dos destaques do Gil Vicente. Em entrevista ao portal ‘Migrantes del Balón’, o avançado revelou um discurso ambicioso, mostrando não querer ficar por aqui tanto no plano coletivo como no individual."O principal obejtivo do Gil Vicente é a permanência, a partir daí o que vier é bem vindo. Queremos terminar no 5º lugar, no entanto, se terminarmos em 7º também será uma boa temporada. No plano individual, não me imaginava a jogar tanto, achei que teria de conquistar o meu lugar. No entanto, o clube mostrou confiança em mim desde o primeiro dia e o treinador deu-me confiança. No meu primeiro jogo marquei logo dois golos e está tudo a sair como eu queria. Agora espero aproximar-me do número de golos que fiz na 1ª volta, embora saiba que vai ser difícil", começou por referir.Assumindo que não tinha grandes conhecimentos da Liga Portuguesa antes de vir para terras lusas, o avançado explicou que se inspirou em jogadores como Grimaldo, Mario González e Toni Martínez para aceitar o convite dos galos: "Pensei: 'Se eles fizeram isso, eu também o posso fazer'. Esta competição é uma montra para os jogadores que não tiveram uma oportunidade na Espanha".Fran Navarro concluiu analisando a provável mudança de Samuel Lino para o Atlético de Madrid. "Seria uma grande contratação. Ele é um jogador muito bom e que marca a diferença. Pede a bola, sabe o que fazer a todo o momento, dá boas assistências, faz golos... É jovem, mas já é muito completo", rematou.