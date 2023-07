Fran Navarro despede-se do Gil Vicente: «Vai estar sempre no meu coração»

Fran Navarro foi oficializado, esta quarta-feira, como reforço do FC Porto. E, na hora do adeus a Barcelos, utilizou as redes sociais para deixar uma mensagem de despedida ao universo do Gil Vicente, clube que lhe abriu as portas do futebol português em 2021."Agora sim, é o momento de despedir-me de todos vocês. Foram dois anos maravilhosos, nos quais vivemos momentos incríveis. Fizemos história juntos", começou por escrever.E prosseguiu: "Nestas duas temporadas tentei dar o melhor de mim em cada partida para ajudar a equipa. O Gil Vicente vai estar sempre no meu coração. Tens grandes adeptos e eu serei mais um gilista esteja onde estiver. Levo experiências muito bonitas e muita aprendizagem."Tal como Pinto da Costa na hora da apresentação do reforço, também Fran Navarro deixou uma palavra especial ao presidente do Gil Vicente, Francisco Dias da Silva. "Obrigado ao Gil Vicente, onde cumpri o sonho de jogar na 1.ª divisão. Obrigado ao presidente por dar-me esta grande oportunidade. Obrigado a toda a direção desportiva por apostar em mim e dar-me toda a confiança para crescer em Portugal. Obrigado a todas as pessoas que fizeram parte desta grande família. Obrigado, obrigado, obrigado", concluiu.