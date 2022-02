Fran Navarro é baixa de peso no Gil Vicente

Fran Navarro é uma das figuras do Gil Vicente, aspeto que fica bem patente não só pelo facto de o espanhol já ter 12 golos na presente temporada, mas também se se tiver em conta que o avançado foi titular em 21 das 22 jornadas disputadas até ao momentoFrente ao Vizela, o jogador, de 24 anos, viu o quinto cartão amarelo nesta edição da Liga Bwin, aspeto que o coloca fora das opções de Ricardo Soares para a receção ao Belenenses SAD. Dessa forma, o técnico vai ser obrigado a voltar a mexer no onze. Na única vez em que Fran Navarro não esteve disponível no campeonato, no caso frente ao Benfica (3ª jornada), os galos atuaram com Léautey, Murilo e Samuel Lino na frente de ataque.Agora, com Murilo lesionado, há duas soluções possíveis: a chamada ao onze de Élder Santana, ponta de lança mais fixo, ou a titularidade de Bilel, situação que traria Samuel Lino para o centro do ataque e que daria mais mobilidade à equipa.