Fran Navarro destacou-se no mês de fevereiro e conquistou o prémio de avançado do mês da Liga Bwin.O jogador de 25 anos foi o avançado mais votado pelos treinadores do escalão maior do Futebol Profissional, com 30,16% dos votos. Em segundo lugar, ficou Gonçalo Ramos, do SL Benfica, com 29,37% e a completar o pódio ficou Yusupha, do Boavista FC, com 11,11%.Em fevereiro, Fran Navarro continuou a demonstrar todo o seu talento, foi titular nos quatro jogos disputados e marcou um golo diante do FC Porto.