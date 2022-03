Fran Navarro e o golo ao FC Porto: «Aquela finta sai uma vez em 30, mas era dia de fazer história»

O Gil Vicente conseguiu um empate histórico no Estádio do Dragão, tendo Fran Navarro assumido um papel de destaque na partida do passado domingo. O avançado espanhol apontou o golo dos galos e, para além de ter garantido o primeiro empate dos minhotos em casa do FC Porto, tornou-se o melhor marcado de sempre do Gil Vicente numa só época na 1ª Liga. Em declarações à ‘Gil Vicente TV’, o espanhol não escondeu a felicidade pelo momento que está a viver.

“Foi o golo mais bonito que fiz na minha carreira, já o revi várias vezes. Este é o meu primeiro ano numa 1ª divisão e fazer um golo a uma equipa como o FC Porto é um sonho para qualquer jogador. Sei que em 30 tentativas, aquela finta sai uma vez, mas, felizmente, era dia de fazermos história no Dragão. Foi o mais importante até por ter sido contra uma equipa grande como o FC Porto”, começou por dizer o jovem, que elogiou ainda a performance coletiva da equipa: “Na partida com o FC Porto demonstrámos do que somos feitos. Preparámos o jogo durante toda a semana e, aos dois minutos, mudou completamente. Tivemos de nos adaptar a jogar com dez jogadores e penso que o nosso desempenho foi impressionante. Fizemos um excelente jogo e conseguimos um resultado que o Gil Vicente nunca tinha conseguido no Dragão”.

Fazendo uma viagem ao passado, Fran Navarro revelou que tem Eto’o e Diego Costa como ídolos, assumiu que a passagem pela Bélgica foi o pior momento da sua carreira e recordou o momento em que recebeu o convite do Gil Vicente. “Para mim ficou claro desde o primeiro dia que queria vir para aqui. Nunca tinha jogado numa 1ª divisão e foi um salto importante para mim. O Gil Vicente confiou em mim, fui muito bem tratado desde início e as coisas estão a correr bem. A liga portuguesa é uma excelente competição de se jogar e ver que ex-colegas como o Toni Martínez, o Racic, o Centelles e o Pepelu tiveram sucesso aqui ainda me deu mais força para vir para cá”, vincou.

Com dez jornadas ainda por disputar, Fran Navarro não coloca limites à sua ambição nem à do Gil Vicente. “Nunca imaginei chegar a estes números e a equipa pudesse estar como está. Quando os jogadores estão com confiança, as coisas podem acontecer. Objetivos de golos? Não os coloco. O importante são os três pontos, quantos mais golos marcar melhor é para mim e para a equipa. Estamos a viver um momento muito bonito, estamos todos muito felizes. Sentimos que não temos medo de ninguém e preparamos todos os jogos da melhor maneira possível. Sei que o Gil Vicente foi a escolha acertada para mim, daqui a dez anos pensarei que este foi o clube que me deu a minha primeira grande oportunidade”, referiu.

O avançado concluiu dando ênfase ao sonho que tem de representar a seleção espanhola e elogiando Ricardo Soares: “É impressionante, ele dá-nos os caminhos corretos e sabe sempre o que temos de fazer para melhorar. É o treinador com o qual mais aprendi e vou ter isso sempre em conta”.