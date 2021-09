Fran Navarro e os dois golos na estreia da Liga Bwin: «Estive a noite toda sem dormir!»

Fran Navarro está a carimbar um bom início de temporada pelo Gil Vicente. O ponta-de-lança espanhol está no topo da lista de melhores marcadores da Liga Bwin, com quatro golos em quatro jogos, superando, até ao momento, a concorrência de dois amigos, Pedro Gonçalves e Toni Martínez (com três). Em entrevista à 'Marca', o ex-avançado do Valencia destaca o campeonato português como uma "grande vitrina" para qualquer jogador e não descarta a possibilidade de ser o artilheiro no final da temporada.





"Os avançados que vêm de Espanha estão a sair-se bem e espero seguir o caminho deles. Há que estar fisicamente preparado para o campeonato português, o nível é alto e é tudo muito equilibrado. Estive desde os dez anos no Valencia. Deixar a nossa casa, os amigos, a família, deu-me pena. É a minha cidade, a minha equipa... mas Portugal é um grande lugar para crescer".Encantado com o arranque de época dos gilistas, Navarro frisou que "nunca imaginou começar assim". "No primeiro jogo frente ao Boavista, marquei dois golos e ganhámos 3-0. Nem acreditei! Estive a noite toda sem dormir. No último duelo contra o Vizela, marquei outros dois, mas empatámos 2-2... as coisas estão a correr bem".Aos 23 anos e com Samuel Eto'o e Diego Costa como referências, o 'Toro', como é apelidado pelo "trabalho e potência" que coloca no seu futebol, já cruzou caminhos com dois amigos que também estão na luta pelo troféu de melhores marcadores: Toni Martínez e Pote."Quando marquei os dois golos na primeira partida, falei com eles. Estivemos juntos nos juvenis. Com o Toni joguei bastante e partilhámos o ataque antes de ele ir para o West Ham. Com o Pote, cheguei a treinar. E agora deu um salto enorme! Temos uma grande relação os três".Questionado acerca de uma meta de golos, Navarro refere que os jogadores dos 'três grandes' têm mais chances, mas não descarta a hipótese. "Não coloco qualquer objetivo. Os avançados de FC Porto, Benfica e Sporting têm mais oportunidades de marcar, mas quem sabe...", rematou.