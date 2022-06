Fran Navarro em destaque em Espanha

Figura de destaque na campanha que culminou na qualificação europeia do Gil Vicente, Fran Navarro esteve em destaque esta segunda-feira no jornal 'AS'.Produto da formação do Valencia, o jovem foi notícia precisamente devido ao facto de nenhum dos avançados do emblema che ter chegado à marca dos 16 golos na presente temporada, registo que 'El Toro' alcançou em Barcelos. Além disso, a peça fazia referência ao facto de o Valencia ter direito de preferência sobre o jogador e ao facto de a percentagem a que os espanhóis têm direito após uma eventual venda diminuir a partir de 1 de julho (passa de 50 por cento para 40), tal comojá havia noticiado.A notícia do jornal 'AS' faz ainda referência a Toni Martínez, também ele jogador da formação do Valencia que não teve oportunidade na equipa principal.