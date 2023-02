Fran Navarro: «Este prémio dá-me muita ilusão»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O espanhol Fran Navarro, de 25 anos, que é o melhor marcador do campeonato, com 12 golos, em igualdade de circunstâncias com os benfiquistas Gonçalo Ramos e João Mário, recolheu os votos de 31,75 por cento dos treinadores da principal competição e foi eleito como o melhor avançado da Liga Bwin dos meses de dezembro e janeiro, período onde o gilista apontou quatro golos e fez uma assistência em cinco jogos.

"Este prémio dá-me muita ilusão porque é o primeiro que recebo e sei bem a qualidade dos avançados da Liga Bwin", confidenciou Fran Navarro à comunicação dos minhotos, salientando ainda que "ser eleito pelos treinadores é muito bonito": "Sinto-me valorizado e é o melhor que podia ter acontecido na minha carreira. Estou muito agradecido ao Gil Vicente e vou continuar a trabalhar com a mesma determinação, até porque estamos a dar uma boa resposta. Estamos mais compactos e mais unidos e queremos fazer de Barcelos uma fortaleza para continuar a somar pontos".