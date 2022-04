Pela primeira vez esta época num jogo da Liga Bwin, Fran Navarro não foi escolhido para o onze e foi suplente utilizado, situação que o técnico Ricardo Soares justificou como uma mera "opção técnica", realçando a confiança que tem em todos os jogadores do plantel.A verdade é que essa opção resultou em dois sentidos, uma vez que o espanhol acabou por saltar do banco a tempo de colocar um ponto ao jejum de golos que já durava há cinco jogos, a mais longa sequência de encontros sem marcar do avançado na época, e chegar aos 14 golos. Só Darwin, Taremi e Ricardo Horta têm mais golos na prova que o gilista.Por sua vez, Élder Santana, na estreia a titular no campeonato, aproveitou a ocasião para fazer aquele que foi apenas o seu segundo golo ao serviço da turma de Barcelos.