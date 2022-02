Fran Navarro: «Ganhámos um ponto importante»

Fran Navarro, autor do golo do Gil Vicente, mostrou-se contente por ajudar os gilistas a empatar no Estádio do Dragão (1-1).

"O planeamento da equipa mudou logo no início, com a expulsão, a equipa soube adaptar-se e comportou-se bem e ganhámos um ponto importante. Esta equipa gosta de ter a bola e é isso que trabalhamos. Claro que quando é preciso defender temos de ser solidários", explicou.



Pedrinho: «Este ponto sabe a vitória»



"Foi um teste. Nunca nos tinha acontecido esta época, começar praticamente desde o início com menos um. Temos de estar muito orgulhoso pelo que fizemos aqui contra o líder do campeonato. Estamos todos de parabéns. Este ponto sabe a vitória."