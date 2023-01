Fran Navarro interessa ao Celta de Vigo e Carlos Carvalhal atira: «É um bom jogador»

Figura de destaque do Gil Vicente, onde chegou no início da época passada, Fran Navarro está no radar do Celta de Vigo, clube orientado por Carlos Carvalhal. Apesar de não confirmar o interesse da formação da galiza do avançado dos galos, o técnico português deixou elogios a Navarro."Nunca vou falar do mercado se os jogadores não tiverem assinado contrato com a nossa equipa, caso contrário vou ter de falar de quinze jogadores. Fran Navarro? É a primeira vez que ouço falar dessa situação, mas conheço-o de Portugal e é um bom jogador, um bom atacante. No entanto, sou o treinador do Celta e não posso responder mais do que isso", referiu o técnico na antevisão do jogo frente ao Espanyol, para a Taça do Rei.Na presente temporada, Fran Navarro soma 12 golos em 16 partidas. O Gil Vicente detém 60 por cento do passe do atleta, pertencendo os restantes 40 por cento ao Valencia.