Apesar de estar a ser um dos nomes mais badalados neste final de mercado, Fran Navarro mantém-se como titular do Gil Vicente, com Daniel Sousa a colocar o espanhol no onze para a partida desta tarde frente ao P. Ferreira.A permanência do avançado, de 24 anos, na formação de Barcelos é neste momento o cenário mais provável, depois de as negociações com o Sp. Braga não terem chegado a bom porto.