Fran Navarro: «Merecemos ganhar frente a uma equipa muito boa»

Fran Navarro bisou no triunfo do Gil Vicente sobre o V. Guimarães (3-2) e sentiu-se prestável à equipa de Ricardo Soares, sublinhando a justiça do resultado."Fiz dois golos e ajudei a equipa. Merecemos ganhar frente a uma equipa muito boa, que nos apertou no final. Tivemos uma falha que nos colocou em apuros, mas estamos muito contentes e quero agradecer aos adeptos pelo apoio. No final sabíamos que eles iam reagir. Estávamos tranquilos com o 3-0, mas depois sofremos após o primeiro golo deles. Ainda assim, soubemos aguentar o resultado que era o que se pedia", vincou na flash-interview da Sport TV.Sobre a classificação, o jogador gilista prefere não pensar a longo prazo. "Estamos na quinta posição e muito contentes. A equipa é uma família e todos os jogos são para ganhar, mas pensamos partida a partida e temos de seguir assim", frisou.