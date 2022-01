Fran Navarro: «Não nos podemos deixar iludir, temos de continuar a trabalhar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em época de estreia no campeonato português, Fran Navarro não podia estar mais satisfeito com aquilo que tem sido a sua experiência em terras lusas. Em declarações aos meios do Gil Vicente, o avançado deu voz à vontade que a equipa tem em continuar na rota dos bons resultados.

“Percebi desde início que o Gil Vicente é um clube humilde e que dá tranquilidade aos jogadores para crescerem. Gosto muito de estar cá, o plantel é uma família e isso faz com que, dentro de campo, estejamos mais fortes e unidos. O míster apresentou-nos uma boa proposta de jogo: gostamos de ter bola, os outros é que têm de correr. Quando não temos a bola temos de saber sofrer e estar sempre juntos. É isso que estamos a demonstrar”, começou por dizer.

Assumindo que marcar logo na primeira jornada foi importante para eliminar o nervosismo que sentia, o espanhol, de 23 anos, traçou ainda os obejtivos para o que falta jogar nesta época: “No plano coletivo, o objetivo é não nos deixarmos iludir e continuarmos a trabalhar. Se continuarmos com esta dinâmica, os resultados vão ser ainda melhores. Individualmente quero continuar a jogar a ajudar a equipa, seja com golos ou com trabalho”.

O jovem, que leva já nove golos nesta edição do campeonato, concluiu perspetivando o próximo encontro dos galos. “Sabemos que o V. Guimarães é uma excelente equipa, mas não temos de ter medo de nada. Temos de pensar em nós, em continuar a crescer e em somar o máximo de pontos possível”, vincou.