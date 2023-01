Fran Navarro: «Nunca deixámos de lutar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O 9º golo apontado por Fran Navarro na presente edição da Liga Bwin devolveu o Gil Vicente à rota das vitórias e relançou o espanhol para o pódio dos melhores marcadores do campeonato, pese embora o avançado, mesmo reconhecendo o papel de finalizador que lhe está destinado, tenha sido lesto a privilegiar o sucesso coletivo.

"Com tanta chuva e vento, a equipa começou com algumas dúvidas. O Vitória entrou melhor e marcou, mas nunca deixámos de lutar e criámos muitas ocasiões. É o espírito que nos caracteriza, até porque em casa é para dar no duro", confidenciou Fran Navarro, para logo de seguida dar ênfase à importância dos pontos: "Tento sempre fazer golos. Vai haver jogos em que vou conseguir e outros que não, mas o importante é a equipa continuar a somar".