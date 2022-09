Fran Navarro voltou a marcar em casa do Sporting mas o golo acabou por nada vale ao Gil Vicente, com o 3-1 no apito final em Alvalade. O avançado dos gilistas aludiu o facto de os leões terem tido "mais oportunidades e ganharam", sublinhando que foi um "Sporting a entrar forte" que esteve no encontro."O golo não conta para os três pontos, mas fico contente por marcar. Sabíamos que ia ser difícil, tentámos fazer o melhor mas no final não deu", explicou à Sport TV.O dianteiro espanhol apontou a melhores dias no futuro. "Continuamos a trabalhar, amanha é mais um dia para pensarmos no próximo jogo e dar tudo para o que vem aí", reiterou.Já sobre a hipótese de reforçar o Sporting no último defeso, Navarro respondeu assim: "Estou concentrado no meu trabalho e só isso", vincou.